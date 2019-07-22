В российской больнице пациенты стирали бинты

Минздрав Забайкальского края проведет проверку больницы после жалобы жителей поселка Вершино-Дарасунское, где пациентам приходилось стирать бинты из-за отсутствия необходимого количества медикаментов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что местные жители сообщили об отсутствии медикаментов врио губернатору региона Александру Осипову в ходе рабочей поездки.

По словам министра здравоохранения Забайкальского края Валерия Кожевникова, он взял ситуацию под «личный контроль». Он отметил, что расходы больницы составляют 170 тыс. рублей в месяц, а запас всех медикаментов рассчитан почти на 8 месяцев. Сейчас в медучреждении насчитывается 184 штуки бинтов.

«Информацию о «стирке бинтов пациентами» мы тщательно проверим», — заключил Кожевников.

Ранее сообщалось, что пациентку частной клиники угробили во время операции.