Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Наслажусь жизнью без нервов»: Гуменник о планах после выступления на Олимпиаде

Гуменник задержится в Италии после выступления на Олимпиаде
Amanda Perobelli/Reuters

Действующий чемпион России Петр Гуменник рассказал, что останется в расположении Италии после выступления на Олимпиаде, передает Sport24.

«Есть обратный билет, улетаю 23-го числа. Видимо, организаторы понадеялись, что я буду выступать на показательных. Ну или просто посмотрю на другие виды спорта. Может быть, я сам поеду в горы, покатаюсь, спокойно наслажусь олимпийской жизнью без нервов», — рассказал Гуменник.

В короткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее Гуменник признался, что тренировался больше дома, чем на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!