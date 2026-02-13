«Наслажусь жизнью без нервов»: Гуменник о планах после выступления на Олимпиаде

Гуменник задержится в Италии после выступления на Олимпиаде

Действующий чемпион России Петр Гуменник рассказал, что останется в расположении Италии после выступления на Олимпиаде, передает Sport24.

«Есть обратный билет, улетаю 23-го числа. Видимо, организаторы понадеялись, что я буду выступать на показательных. Ну или просто посмотрю на другие виды спорта. Может быть, я сам поеду в горы, покатаюсь, спокойно наслажусь олимпийской жизнью без нервов», — рассказал Гуменник.

В короткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее Гуменник признался, что тренировался больше дома, чем на Олимпиаде.