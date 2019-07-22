Восемь человек пострадали от удара молнии в США
close
В США в штате Флорида восемь человек пострадали в результате удара молнии на пляже. Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой на пожарных.
Как отмечается, в результате инцидента у одного мужчины на время остановилось сердце. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.
Уточняется, что всего в больницу доставили пять человек, причем трое из них не захотели лечиться.
Кроме того, как подчеркивается, среди пострадавших есть два иностранца.
Ранее сообщалось, что в аэропорту отменили все рейсы из-за удара молнии.