Ритуальщики из Киевской области устроили драку со стрельбой

В Киевской области произошел конфликт между работниками сферы ритуальных услуг, который перерос в драку со стрельбой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правоохранительные органы рассказали, что зачинщиком потасовки стал взрослый мужчина, который, нарушая общественный порядок, ударил младшего оппонента по лицу кулаком.

Затем он взялся за пистолет и произвел два выстрела.

Отмечается, что один человек госпитализирован. Он получил огнестрельное ранение в область ключицы и передней брюшной стенки.

На месте работают следователи. Стрелявший 59-летний мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее сообщалось, как наживаются на мертвецах работники ритуальных услуг.