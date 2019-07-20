Вышедший из строя самолет рухнул в океан

В США в штате Мэриленд самолет вышел из строя и рухнул в океан. Об этом сообщает The Sun.

На кадрах видно, как небольшой белый самолет резко снижается и падает воду недалеко от берега, где отдыхают люди.

Отдыхающие запаниковали и выбежали сразу из воды на берег, некоторые — начали снимать происходящее на камеры смартфонов.

Как отмечается, пилотом оказался 23-летний Тревор Х. Дейл родом из Вирджинии.

Уточняется, что он не пострадал. Никого кроме него на борту не было.

Ранее сообщалось, что самолет «ЮТэйр» экстренно посадили из-за датчика топлива.