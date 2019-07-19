Привидение поселилось в российском музее

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В Сети появилось видео, на котором, по мнению сотрудников Государственного музея С.А Есенина, запечатлен призрак. Об этом сообщает «Говорит Москва».

На кадрах видно, как по территории музея передвигается темное пятно.

По словам пресс-секретаря музея Любови Курьяновой, охранники соседнего сада якобы тоже видели эту «сущность», а также слышали стуки.

Она отметила, что сотрудники музея молчали на протяжении месяца, а теперь решили обнародовать эту историю.

Женщина также добавила, что сначала боялась, что ей не поверят. Однако спустя время другие работники музея начали слышать стуки, и она решилась рассказать историю о «привидении».