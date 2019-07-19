СК возбудил дело после гибели 25 человек в Приморье

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 25 человек во время паводков в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать делов центральное ведомство с целью проведения дальнейшего расследования.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту халатности со стороны чиновников региона, которые не приняли необходимые меры при возникновении чрезвычайной ситуации из-за сильных паводков в Иркутской области. Это привело к гибели 25 человек.

Бастрыкин потребовал установить личности всех виновных и выяснить все обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели еще в двух районах Приморья.