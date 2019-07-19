«Ничего хорошего»: Путин устроил разнос Мутко за ликвидацию паводка
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Президент России Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, сообщает РИА «Новости».
Путин выразил недовольство темпами размещения пострадавших при наводнении.
В разговоре вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ряд пострадавших в настоящее время живут у родственников.
На что Путин ответил словами «ничего хорошего».
Ранее Путин опроверг слухи, что сильные паводки в Иркутской области могли быть следствием взрывных работ.