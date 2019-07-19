«Ничего хорошего»: Путин устроил разнос Мутко за ликвидацию паводка

close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, сообщает РИА «Новости».

Путин выразил недовольство темпами размещения пострадавших при наводнении.

В разговоре вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ряд пострадавших в настоящее время живут у родственников.

На что Путин ответил словами «ничего хорошего».

Ранее Путин опроверг слухи, что сильные паводки в Иркутской области могли быть следствием взрывных работ.