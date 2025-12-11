На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский агент раскрыла подробности готовившихся терактов

Агент украинских спецслужб «Луфи«призналась в подготовке терактов под Воронежем
Сотрудники ФСБ обнародовали кадры допроса агента украинских спецслужб Юлии Лемещенко («Луфи»), на которых она признается в подготовке теракта против военных под Воронежем. Соответствующее видео спецслужбы опубликовало РИА Новости.

По словам фигурантки, она, проживая в 2023 году на Украине, заполнила анкету в Telegram-боте одной из террористических организаций, после чего на нее вышли представители украинских спецслужб. Затем «Луфи» прошла спецподготовку, после чего ее перебросили в Воронеж для совершения диверсий и терактов на объектах инфраструктуры Минобороны РФ.

На опубликованном ФСБ видео показаны взрывчатые вещества, из которых задержанная самостоятельно изготовила взрывное устройство. Однако ей не удалось осуществить задуманное, так как ее задержали сотрудники спецслужбы. В пресс-службе ФСБ уточнили, что «Луфи» является уроженкой Белгородской области, ей 42 года.

Суд приговорил Лемещенко к 19 годам лишения свободы по семи статьям с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге исламиста уличили в сотрудничестве с украинскими террористами.

