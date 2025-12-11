В Мурино окровавленный мужчина устроил погром в магазине

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина разгромил стойку с товарами в маникюрном магазине и ушел. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 7 декабря. Нетрезвый мужчина с окровавленным лицом вошел в торговый зал, потерял равновесие и рухнул на стойку с маникюрными принадлежностями. Некоторое время он провел на полу среди разбросанной продукции, после чего поднялся и, направляясь к выходу, задел еще один стеллаж.

По словам представителей магазина, в последующие дни этот же мужчина заходил в расположенное рядом отделение службы доставки за посылками. Владельцы торговой точки надеются, что виновник выйдет с ними на связь для возмещения ущерба.

До этого во Владивостоке женщина разгромила цветочный магазин. На место вызвали специализированную бригаду скорой помощи и полицию. Во время задержания злоумышленница едва не выбила глаз силовику, а также оскорбляла стражей порядка.

Ранее пермяк разгромил магазин, в котором приобрел игрушечный автомат с пульками.