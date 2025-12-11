На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Богатырев и Арнтгольц развелись

РИА: актер Марк Богатырев развелся с Татьяной Арнтгольц
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд Нижегородского района Москвы удовлетворил требования Богатырева к Арнтгольц о расторжении брака. Отмечается, что артисты и их представители не пришли на заседание. Они попросили рассмотреть бело без них.

О том, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся после пяти лет брака, стало известно 12 ноября. По данным СМИ, инициатором развода выступил Богатырев — именно он подал заявление о расторжении брака в мировой суд. Однако сам актер в беседе с Super.ru эту информацию опроверг: «Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка».

Тем не менее, в суде факт подачи заявления подтвердили, что вызвало новую волну обсуждений. За день до того, как информация о разводе попала в прессу, Богатырев разместил в личном блоге загадочный пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его образным текстом о переменах и неизбежном будущем. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее Джиган и Самойлова впервые после развода появились на одном мероприятии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами