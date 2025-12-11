Стало известно, что ВСУ собирались ударить по Москве дронами типа «Лютый»

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву самыми дальнобойными дронами типа «Лютый». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Всего на подлете к Москве сбит 31 украинский БПЛА. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Жители Раменского, Домодедово и Истры сообщали о взрывах в небе. Предварительно, столицу атаковали БПЛА типа «Лютый», — сказано в посте.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников на подлете к Москве.

Налеты БПЛА на столицу начались накануне в 23:41. На этом фоне в столичном аэропорту Шереметьево из соображений безопасности ограничили полеты с 23:51 10 декабря.

Аналогичные меры действуют во Внуково и Домодедово. Десятки самолетов выбились из графика, а перенаправленные из Москвы рейсы принимает Пулково.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».