Центр Москвы перекрыли для движения авто

В Центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Тверской улице в районе дома 2 по направлению в центр. Объезд возможен по ТТК. на Боровицкой площади. Объезд возможен через Садовое кольцо», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными при планировании маршрута.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, в Москве грузовик вспыхнул на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.

Ранее в Москве хищник бегал по проезжей части, и это попало на видео