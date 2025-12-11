Стало известно, какие поправки внес Киев в мирный план Трампа

Правки Украины к мирному плану США включают в себя предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС. Об этом пишет Axious со ссылкой на официальных лиц Украины и США.

По словам неназванного украинского чиновника, Украина направила свой подробный ответ на проект мирного плана США в среду, 10 декабря. Этот ответ содержит комментарии и предполагаемые поправки, которые направлены на то, чтобы «сделать мирный план выполнимым», отметил изданию украинский чиновник. Также указывается, что для составления документа украинцы несколько дней консультировались с европейскими союзниками – в основном с представителями Великобритании, Франции и Германии.

Axious пишет, что сейчас мирный план Трампа состоит из 20 пунктов. СМИ сообщали, что в текущей редакции плана есть пункт о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году, прекращение огня, обмен территориями, а также создание демилитаризованной зоны по всей линии соприкосновения от Донбасса до Херсона. За ней будет еще одна зона, где будут запрещены тяжелые вооружения.

Управление Запорожской АЭС может взять на себя США, также Украине планируется дать гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. Численность украинской армии планируется ограничить в 600 или 800 тысяч человек, однако сверх этого Украине могут разрешить использовать нацгвардию или другие вспомогательные силы.

Один из главных неразрешенных вопросов на данный момент – территориальный. Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела войска с подконтрольных территорий Донбасса. 10 декабря The Telegraph сообщил, что Украина может пойти на территориальные уступки, если Москва согласится на «взаимный шаг».

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.