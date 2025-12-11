На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбиты еще три беспилотника, летевшие на Москву

Собянин: сбиты еще три беспилотника, летевшие в направлении Москвы
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в МАХ.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал он, отметив, что на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

Общее число сбитых беспилотных аппратов достигло 35.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО с 23:00 мск до 7:00 мск уничтожили 287 украинских БПЛА в 12 регионах страны. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

На этом фоне аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов.

Ранее капитан Дандыкин заявил, что БПЛА могли быть направлены на Москву из Сумской области.

