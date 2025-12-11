NASA потеряло связь с аппаратом, который находился на орбите Марса с 2014 года

Американское агентство NASA потеряло связь с космическим аппаратом MAVEN, который более десяти лет находился на орбите Марса. Об этом агентство сообщило на своем сайте.

Аппарат потерял связь с наземными станциями на Земле 6 декабря. Телеметрия MAVEN до выхода на орбиту за Красной планетой показывала нормальную работу всех подсистем, однако после выхода аппарата из-за Марса сеть дальней космической связи NASA не зафиксировала сигнала, рассказали в агентстве.

Группы, отвечающие за космический аппарат и оперативное управление, расследуют возникшую аномалию, чтобы разобраться в ситуации. Дополнительная информация будет предоставлена ​​по мере поступления, добавили там.

Миссия Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) стала первой космической миссией, посвященной исследованию верхних слоев атмосферы Марса. MAVEN — это роботизированная исследовательская миссия, призванная понять роль, которую утечка атмосферного газа в космос сыграла в изменении марсианского климата с течением времени. Зонд MAVEN был запущен в ноябре 2013 года и вышел на орбиту Марса в сентябре 2014 года.

Ранее астрофизик обнаружил защитный луч у «инопланетного корабля» 3I/ATLAS.