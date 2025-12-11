В России выросло производство сидра и медовухи

С января по ноябрь 2025 года в России было произведено 11,8 млн декалитров (дал) сидра, что на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в статистике Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками (Росалкогольтабакконтроль), пишут «Ведомости».

Производство медовухи за этот же период выросло на 10,3% и составило 3,6 млн дал.

При этом выпуск пуаре за 11 месяцев 2025 года сократился на 8,8% и составил 202,5 тыс. дал. Производство пива крепостью от 0,5 до 8,6% уменьшилось на 1,1%, а напитков с содержанием алкоголя выше 8,6% — на 7,2%. В то же время выпуск пивных напитков показал небольшой рост, увеличившись за этот период на 0,8%.

В России за первое полугодие снизились продажи алкоголя. Продажи сократились до 73,9 млн декалитров (дал). В статистке не учитываются продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Сильнее всего упали продажи слабоалкогольных напитков — почти в 12 раз, до 725,4 тысячи дал. Также снизились розничные продажи водки — до 31,38 млн дал, или на 10,9%.

Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина сообщила «Газете.Ru», что россияне будут еще меньше пить в 2026 году.