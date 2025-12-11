Действия Зеленского сравнили с плевком в лицо Трампу

Британский политик Джим Фергюсон на своей странице в соцсети Х назвал отказ украинского лидера Владимира Зеленского от уступок в процессе мирного урегулирования «плевком в лицо» президенту США Дональду Трампу.

«Зеленский просто свел на нет мирные усилия — теперь Европа несет ответственность за этот конфликт. Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечной войны. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане», — написал Фергюсон.

По словам политика, Вашингтон предоставил возможность Европе урегулировать конфликт на Украине, однако они выбрали поле боя.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент Соединенных Штатов хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал президенту Украины Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее Зеленский понадеялся на встречу с Трампом.