Юлия Гаврилина показала голую часть тела, выходя из авто, и попала на камеру

Юлия Гаврилина показала фигуру в мини-платье, выходя из машины, и попала на камеру
julia.gavrilina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и певица Юлия Гаврилина показала фигуру в мини-платье. Соответствующие снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети кадрах видно, что артистка стоит в клетчатом мини-платье возле черного припаркованного автомобиля. На фотографии также заметно, что Гаврилина держит в руках белую сумку, а на ее голове — черная шапка с козырьком.

До этого в Москве незнакомец трогал популярную блогершу во время съемок в метро. По данным Telegram-канала Baza, нарушитель попал на камеру, что помогло правоохранителям оперативно задержать мужчину. 10 декабря москвича вызвали в отдел полиции для допроса.

Также сообщается, что в социальных сетях у блогерши Ксении Карповой 300 тысяч подписчиков. Девушка занимается актерским мастерством, пением, ведет собственное шоу и продюсирует проекты.

Кроме того, рэперу Macan в армии пришли штрафы за нарушения ПДД.

Ранее Песков рассказал о поездках Путина без кортежа.

