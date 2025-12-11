Несколько рейсов из Москвы были перенаправлены в Нижний Новгород

Аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов принял 15 рейсов, следовавших в Москву. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял 15 самолетов, следовавших в столицу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с пассажирами работают представители авиакомпаний. В аэропорту работают питьевые фонтанчики, установлены дополнительные кулеры с питьевой водой, пассажирам выдали пуфы и матрасы.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО с 23:00 мск до 7:00 мск сбили 287 украинских беспилотников в 12 регионах России. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

На этом фоне аэропорты московского авиационного узла отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов. В Шереметьево задержаны 97 рейсов, 121 — отменен. В Домодедове задержаны 43 рейса, четыре рейса отменены. Во Внукове задержаны 78 рейсов, отменены 20 рейсов. В Жуковском задержаны 14 рейсов, один — отменен.

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.