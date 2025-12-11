В России скорректируют ГОСТ из-за праворульных и гибридных автомобилей

Запретом автомобилей с правым расположением руля, а также гибридных машин в России озаботились в НАМИ, сообщает Telegram-канал Mash. Обещают оперативно скорректировать ГОСТ, чтобы аккредитационным лабораториям не приходилось его нарушать и лишаться лицензий — по примеру лабораторий во Владивостоке.

Заместитель генерального директора по техническому регулированию НАМИ Сергея Аникеева, заявил, что после решения Приморского суда в НАМИ поступило множество запросов и обращений с требованием разъяснить, можно ли продолжать тестировать праворульные машины и гибриды по старой методике. Поскольку однозначного ответа не было, в институте приняли решение внести изменения, в первую очередь касающиеся испытаний гибридных автомобилей.

«Методику надо как-то скорректировать, эту работу мы сейчас тоже начнем и предложим корректировку методики в ГОСТ 33670 — чтобы лабораториям не приходилось вынужденно отступать от методики при оценке соответствий», — заявил Аникеев.

29 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Владивостокский суд постановил запретить ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. В феврале 2025 года несколько испытательных лабораторий Владивостока лишили аккредитации на выдачу СБКТС и ЭПТС. Одна из фирм решила оспорить решение Росаккредитации в суде. Ответчиком также выступала Федеральная служба по аккредитации.

По данным Mash, праворульные автомобили не получат свидетельство безопасности. так как левая фара светит ярче правой. Кроме того, по решению суда теперь нужно проводить и оценку выбросов. Это ставит крест на гибридах, отмечает канал.

Позже выяснилось, что ввоз и эксплуатация праворульных автомобилей в России официально не запрещены, несмотря на инцидент с лишением аккредитации испытательной лаборатории во Владивостоке.

В Росаккредитации подчеркнули, что суд проверял исключительно правомерность решений контрольного органа в отношении конкретной лаборатории, а не общие правила обращения таких транспортных средств в стране.

«Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», — отмечается в сообщении.

Ранее россиян предупредили об активизации «бабушкиных схем» при продаже машин.