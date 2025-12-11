Россиянам рассказали, как сокращение рабочего дня до 6 часов повлияет на зарплату

Новый законопроект, предусматривающий уменьшение продолжительности рабочего дня россиян до шести часов, обещает стать революционным изменением в сфере трудовых отношений. Что принесет эта реформа рядовым сотрудникам и компаниям, «Газете.Ru» рассказал Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании Cornerstone.

По словам эксперта, предлагаемый законопроект знаменует важный шаг к повышению эффективности трудовых процессов и справедливости в оплате труда. Законопроект демонстрирует готовность российского государства поддерживать прогрессивные изменения, соответствующие современным требованиям экономики и общества. Эксперт уверен, что со временем это приведет к почасовой оплате труда и у большого ряда сотрудников зарплата сократится.

«Переход к почасовой оплате позволит работодателю оплачивать только фактическое время, затраченное сотрудником на выполнение задач, что минимизирует риски финансовых потерь из-за неэффективного использования рабочего времени. Например, час рабочего времени стоит 100 рублей, тогда шесть часов будут стоить 600. Больше работаешь — больше получаешь, мало работаешь — меньше получаешь. У людей, которые привыкли получать оклад за месяц работы, зарплата может уменьшиться», — предупредил он.

Сегодняшняя система зачастую основана на строгих графиках и нормах выработки: рабочие дни строго ограничены рамками с девяти утра до шести вечера, и выполнение определенного объема задач становится самоцелью без учета качества и эффективности проделанной работы. Такая схема устарела и требует радикальных изменений — и мы уже их видим. Рынок труда постепенно становится рынком услуг, считает Быханов.

«Вместо фиксированной зарплаты за присутствие на рабочем месте сотрудник получает вознаграждение за выполненный объем работ или реализованные проекты. Эта практика давно применяется в малом бизнесе, к ней уже адаптируются и крупные корпорации. В перспективе работники должны получать вознаграждение непосредственно за оказанные услуги, что стимулирует их профессионализм и стремление повышать свою квалификацию. Такой подход создаст комфортные условия для обеих сторон трудового процесса: сотрудники получают оплату, равную своему вкладу, а компании экономят средства, исключив неоправданную трату ресурсов», — предположил эксперт.

Эта система способствует созданию здоровой конкуренции на рынке труда, повышая общую эффективность бизнеса. Высокие доходы со временем будут доступны лишь тем, кто сможет повысить свою производительность труда.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал важность этих перемен, подчеркивая, что для трансформации экономики важно изменение характера занятости — речь идет о переходе к экономике высоких зарплат. Рост оплаты труда должен быть основан не на том, что предприниматели вынуждены поднимать ее из-за дефицита рабочей силы, а на повышении производительности труда. Такой подход мотивирует сотрудников работать продуктивнее, инициативнее и эффективнее, обеспечивая рост благосостояния каждого гражданина страны», — резюмировал он.

