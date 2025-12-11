В МИД назвали «выпадом» ночную атаку беспилотников ВСУ на Москву

Прошедшая в ночь на 11 декабря атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву является «символичным выпадом диктатуры» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, «символичный выпад» атаки украинской стороны не отменяет опасность применения БПЛА против гражданских объектов и мирных жителей в российских регионах.

По словам посла, в небе над Московской областью сбили 40 дронов, в том числе 32 беспилотника, летевших на Москву. Мирошник объяснил, что украинская сторона пыталась пробить основной коридор вглубь территории России через Брянскую область.

До этого в Минобороны РФ сообщили, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 287 украинских БПЛА в 12 регионах страны.

На этом фоне аэропорты московского авиационного узла отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов. В Шереметьево задержаны 97 рейсов, 121 — отменен. В Домодедове задержаны 43 рейса, четыре рейса отменены. Во Внукове задержаны 78 рейсов, отменены 20 рейсов. В Жуковском задержаны 14 рейсов, один — отменен.

