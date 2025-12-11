В России предположили, откуда устроен налет украинских БПЛА на Москву

Выпущенные на Москву и Московскую область украинские БПЛА могли быть направлены из Сумской и Черниговской областей. Такое предположение высказал капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Предположу, что ВСУ запустили почти 40 БПЛА на Московский регион из Сумской и Черниговской областей. Самый короткий путь. Связано это с тем, что у ВСУ дела совсем плохие на всех направлениях», — сказал Дандыкин.

Военный напомнил, что на Украину давит президент США Дональд Трамп, а также армия России. Украина использует все, что у нее осталось, считает он. По словам Дандыкина, Киев ищет подходы к Москве, однако у ВСУ ничего не получается из-за работы ПВО.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО с 23:00 мск до 7:00 мск сбили 287 украинских беспилотников в 12 регионах России. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

На этом фоне аэропорты московского авиационного узла отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов. В Шереметьево задержаны 97 рейсов, 121 — отменен. В Домодедове задержаны 43 рейса, четыре рейса отменены. Во Внукове задержаны 78 рейсов, отменены 20 рейсов. В Жуковском задержаны 14 рейсов, один — отменен.

Ранее «руки России» в зоне СВО стали длиннее.