Жители Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета

В Санкт-Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Судя по его данным, за сутки поступило более 2,1 тысяч жалоб, а за час — около 300.

В последний раз жителей Северной столицы предупреждали о сбоях мобильного интернета на фоне угрозы атаки беспилотников. Утром 8 декабря власти Ленинградской области сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе региона. Чиновник уточнил, что по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Во всех районах Ленинградской области был объявлен режим воздушной опасности.

10 декабря мобильный интернет в целях безопасности ограничили в Смоленской области. Глава региона Василий Анохин добавил, что сроки восстановления работы мобильного интернета неизвестны.

Ранее эксперт опроверг сообщения о блокировке интернета за использование VPN.

