В пожаре на анимэ-студии погибли 23 человека
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В японском городе Киото произошел крупный пожар на анимэ-студии «Kyoto Animation». Об этом сообщает Kyodo.
Местные власти заявили, что погибшими в пожаре считаются по меньшей мере 20 человек. Еще 10 тяжело ранены. Некоторые личности считаются пропавшими без вести.
Отмечается, что причиной крупного возгорания стал умышленный поджог.
Утром 18 июля в здание ворвался 41-летний мужчина, он начался распылят бензин, а затем поджег его.
Уточняется, что преступник задержан и доставлен в больницу с многочисленными травмами.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в ходе ЧП.