В пожаре на анимэ-студии погибли 23 человека

В японском городе Киото произошел крупный пожар на анимэ-студии «Kyoto Animation». Об этом сообщает Kyodo.

Местные власти заявили, что погибшими в пожаре считаются по меньшей мере 20 человек. Еще 10 тяжело ранены. Некоторые личности считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что причиной крупного возгорания стал умышленный поджог.

Утром 18 июля в здание ворвался 41-летний мужчина, он начался распылят бензин, а затем поджег его.

Уточняется, что преступник задержан и доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в ходе ЧП.