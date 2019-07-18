Назван самый безопасный детский порошок

Универсальны стиральные средства во много хуже детских порошков, заявили в Роскачестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такие порошки намного лучше отстирывают загрязнения, меньше разрушают ткань и ее цвет, также они образуют меньше пены и более мягкие.

Отмечается, что детские порошки проходят более жесткие проверки по токсикологическим показателям.

В исследовании приняли участие 22 бренда из России, Германии, Белоруссии, Австралии, Израиля, Испании, США и Южной Кореи. Все они прошли проверку безопасности. Однако лучшим детским стиральным средством оказался порошок из России.

При тестировании качества стирки оказалось, что с жирными пятнами справились 14 средств, с белковыми – 17, а с трудновыводимыми – 5.

Кроме того, большинство детских порошков оказались безопасны для работы стиральной машины.

Главным недостатком порошка эксперты назвали недовес, который был зафиксирован в четырех случаях.

Ранее Роскчество дало совет по выбору детских автомобильных кресел.