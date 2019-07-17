Власти Малайзии огорчены расследованием по MH17

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что разочарован тем, что все еще не установлен виновный в крушении самолета MH17 над Донбассом, сообщает ТАСС.

В интервью местным СМИ в пятую годовщину крушения Boeing 777 он заявил, что власти страны разочарованы тем, как идет следствие.

Премьер отметил, что все еще не установлен ответственный за пуск ракеты.

В 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия, был сбит пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Расследованием занимается совместная следственная группа (ССГ) под руководством Нидерландов. Она пришла к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой класса «земля-воздух» из ЗРК «Бук».