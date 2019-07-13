Новый Орлеан затапливает новый ураган

Тропический шторм Барри движется к берегам американского штата Луизиана, сообщает CBS.

Отмечается, что дороги в некоторый районах уже затоплены, работают эвакуаторы.

Барри набрал силу урагана. Он может обрушиться на берег в ближайшие часы.

Барри находится в 135 км к юго-западу от Нового Орлеана. Скорость урагана достигает 88,5 км в час.

Густонаселенный портовый город в штате Луизиана Новый Орлеан был полностью затоплен в результате урагана Катрина в 2005 году.