Подозреваемый в зверском убийстве стюардессы раскрыл обстоятельства преступления

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МВД России выложило видео допроса подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы, которое произошло в отеле в Новой Москве. Видеозапись опубликована на сайте ведомства.

На кадрах видно, как молодой парень признает свою вину и рассказывает обстоятельства убийства.

По его словам, он поссорился со своей девушкой, пытаясь выяснить, почему она во время их отношений встречалась с другими.

Он отметил, что девушка начала все громче говорить, от чего у него «крышу сорвало», и он убил ее.

Ранее сообщалось, что был задержан подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в Москве.