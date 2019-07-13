Подозреваемый в зверском убийстве стюардессы раскрыл обстоятельства преступления
МВД России выложило видео допроса подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы, которое произошло в отеле в Новой Москве. Видеозапись опубликована на сайте ведомства.
На кадрах видно, как молодой парень признает свою вину и рассказывает обстоятельства убийства.
По его словам, он поссорился со своей девушкой, пытаясь выяснить, почему она во время их отношений встречалась с другими.
Он отметил, что девушка начала все громче говорить, от чего у него «крышу сорвало», и он убил ее.
Ранее сообщалось, что был задержан подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в Москве.