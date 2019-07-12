Задержан подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в Москве

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в московском отеле, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

25-летний житель столицы направлен для проведения следственных действий.

Ранее стало известно, что убитая 23-летняя стюардесса познакомилась с предполагаемым убийцей еще во время работы в стриптиз-клубе. В отношениях они состояли несколько месяцев. Знакомые называют подозреваемого странным и навязчивым человеком. Кроме того, по их словам, он увлекался БДСМ.

После убийства девушки парень скрылся с места преступления. По данным СМИ, он мог покинуть страну.