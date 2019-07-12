Появились подробности расстрела полицейских россиянином

Стали известны подробности происшествия в якутском городе Среднеколымск, где на полицейских было совершено нападение. Об этом сообщает FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в одном из домов Якутии произошла семейная ссора, прибывшие на место происшествия полицейские попытались утихомирить одного из участников конфликта, он же в ответ начать стрелять в стражей порядка.

Впоследствии, стрелявший мужчина покончил с собой.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина расстрелял двоих полицейских.