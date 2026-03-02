Размер шрифта
Израиль подтвердил нанесение ударов по Ливану

ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану
dpa/Global Look Press

Израильские войска наносят удары по объектам шиитского движения «Хезболла» по всему Ливану. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел «Хезболлы» территории северного Израиля. В ЦАХАЛ подчеркнули, что «Хезболла», открывая огонь по мирному израильскому населению, действует от имени «иранского режима» и разрушает государственность Ливана. Израильская армия готова к любым сценариям и решительно отреагирует на любые угрозы еврейскому государству.

2 марта ливанские СМИ сообщили, что израильские войска нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Военно-воздушные силы Израиля также атаковали южные пригороды столицы республики Бейрута.

28 февраля стало известно, что Израиль нанес удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее в Ливане обвинили Израиль в распылении токсичных веществ.

 
