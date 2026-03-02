Израиль подтвердил нанесение ударов по Ливану

ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану

Израильские войска наносят удары по объектам шиитского движения «Хезболла» по всему Ливану. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел «Хезболлы» территории северного Израиля. В ЦАХАЛ подчеркнули, что «Хезболла», открывая огонь по мирному израильскому населению, действует от имени «иранского режима» и разрушает государственность Ливана. Израильская армия готова к любым сценариям и решительно отреагирует на любые угрозы еврейскому государству.

2 марта ливанские СМИ сообщили, что израильские войска нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Военно-воздушные силы Израиля также атаковали южные пригороды столицы республики Бейрута.

28 февраля стало известно, что Израиль нанес удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее в Ливане обвинили Израиль в распылении токсичных веществ.