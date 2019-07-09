Как РПЦ влияет на Россию, объяснил The National Interest

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Обозреватель The National Interest Николас Гвоздев попытался описать связь Русской православной церкви (РПЦ) с государственной идеологией России. Он замечает, что по экономическому развитию российская сторона сопоставима с такими южноевропейскими странами, как Португалия, Испания и Италия, но продолжает считать себя великой державой и тратить средства на поддержание статуса.

Автор ссылается на книгу Димы Адамского «Российское ядерное православие», которая объясняет роль православной церкви в создании «нового сакрального стратегического нарратива». Гвоздев выражает обеспокоенность из-за того, что руководство служб небезопасности США до сих пор не может понять роль религии в вопросах мира и войны. В частности «ядерное православие» дает людям аргументы, позволяющие чувствовать, что они служат более высокой цели, а их жертвы не напрасны.

В книге Адамского речь идет о том, что в XXI веке РПЦ якобы поспособствовала пониманию того, что ядерное оружие является не оружием массового поражения, а гарантом мира. Также он пишет о «крещении» советского прошлого, когда после распада СССР стали утверждать, что ведущие советские деятели тайно верили в Бога. Это отвечает и идеологическому тону администрации действующего президента России Владимира Путина, при котором православные и атеисты становятся частью одной команды, стремящейся сохранить Россию как защитницу важнейшего духовного и цивилизационного наследия. По мнению автора книги, если такой нарратив продолжит распространяться, каждому россиянину смогут объяснить, почему его просят нести новое бремя.