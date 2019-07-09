Путин подарил щенка российскому школьнику

Учащемуся пятого класса из Красноярска Арсению Федорову вручили щенка золотистого ретривера в подарок от президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

Арсений обучается по адаптированной программе в сопровождении тьютора в красноярской школе. Он страдает от аутизма и собака нужна ему, чтобы развивать навыки взаимодействия с социумом.

В феврале 2019 года школьник написал Путину письмо с просьбой подарить ему щенка золотистого ретривера.

Также в своем письме мальчик отмечает, что «чудеса сбываются» и он хочет, чтобы у него был верный друг.

В феврале Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья.