«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире
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Грузинский телеканал «Рустави 2» приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, речь идет о нецензурных высказываниях телеведущего Георгия Габунии.
Как отмечается, телеканал остановил вещание из-за акции протеста у своего здания.
При этом руководство «Рустави 2» заявило, что безопасность телеканала находится под угрозой.
Ранее сообщалось, что у здания грузинского телеканала «Рустави 2» проходит акция протеста.