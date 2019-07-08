«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о нецензурных высказываниях телеведущего Георгия Габунии.

Как отмечается, телеканал остановил вещание из-за акции протеста у своего здания.

При этом руководство «Рустави 2» заявило, что безопасность телеканала находится под угрозой.

Ранее сообщалось, что у здания грузинского телеканала «Рустави 2» проходит акция протеста.