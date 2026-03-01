Размер шрифта
В Смоленской области медведь напал на человека и покалечил его

Бурый медведь напал на мужчину в Смоленской области
В Смоленской области бурый медведь напал на человека. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства региона.

Инцидент произошел 28 февраля в районе бывшей деревни Агеевка Глинковского округа. От нападения животного пострадал мужчина, он остался жив и в настоящее время проходит лечение в одном из медучреждений Смоленска.

Местные власти уже обратились к жителям с предупреждением и просьбой соблюдать предельную осторожность при посещении сельских кладбищ, а также выходя за границы населенных пунктов.

22 февраля медведь напал на сноубордиста в Башкирии на территории Южно-Уральского природного заповедника. По данным очевидцев, медведь атаковал сноубордиста во время катания вне официальных трасс на горе Малый Ямантау. Пострадавший остался жив.

Ранее женщина спасла раненого мужа, которого окружили в лесу шесть медведей.

 
