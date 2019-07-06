Иван Купала наступает в ночь на 7 июля

Народный славянский праздник Иван Купала отмечают в ночь с 6 по 7 июля, он известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.

Некоторые страны Европы отмечают День святого Ивана (подобие Ивана Купалы) по старому стилю, в дни летнего солнцестояния – с 20 по 26 июня.

Одним из обрядов праздника являются прыжки через костер. Костер символизирует Солнце и его силу.

Также вечером и ночью обливаются водой, купаются, собирают лечебные травы, плетут венки.

Среди традиций — уничтожение чучела, гадания, выслеживание ведьмы и ночные бесчинства.