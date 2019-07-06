«Залезали на крышу, были пьяные»: очевидец о крушении катамарана

Женщина, ставшая свидетельницей трагедии с катамараном в Черном море, раскрыла подробности инцидента, сообщает РЕН.

Она наблюдала за происходящим с берега и отметила, что на яхте было несколько пьяных пассажиров, некоторые залезали на крышу и танцевали, из-за чего лодка раскачивалась.

«Спустя 7 минут яхта наклонилась и перевернулась», — сказала она.

Ранее создатель перевернувшегося в Черном море катера сделал откровенное признание.

Катер опрокинулся в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами.