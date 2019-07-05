Уголовник вымогал у трех невест миллионы через сайт знакомств

Дело обвиняемого в вымогательстве у трех женщин с сайта знакомств более 3,3 миллионов рублей передали в суд, сообщает РИА «Новости».

Три жительницы Татарстана заявили в полицию, что через сайт знакомств познакомились с мужчиной, который представился 31-летним осужденным, заявил отбывает срок в тюрьме за совершение преступления. Потерпевшие выразили желание продолжить общение с обвиняемым, после его освобождения и согласились перечислить определенные суммы денег для его досрочного освобождения.

32-летняя жительница Казани, чтобы помочь возлюбленному, взяла в банке несколько кредитов и перечислила ему 580 тысяч рублей. 29-летняя жительница Набережных Челнов взяла микрозайм и одолжила деньги у друзей, а затем перевела мужчине 182 тысячи рублей. Третья женщина перечислила 2,6 миллиона рублей в течении месяца из-за того, что обвиняемый угрожал опубликовать ее фотографии интимного характера, которые она ему отправляла ранее.

В ходе разбирательств была установлена личность мужчины. Им оказался 32-летний житель Казани, который уже неоднократно был судим и недавно вышел из тюрьмы. Обвиняемый отказался давать показания.