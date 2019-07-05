В Кремле отреагировали на дискуссию о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по допустимой самообороне россиян при нападении. Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам Пескова, сейчас все находится на уровне общественной дискуссии.

«Мне неизвестно о том, чтобы были какие-то законодательные инициативы на этот счет», — заявил Песков.

Он отметил, что ему неизвестно и о том, есть ли какая-то обобщающая позиция на этот счет.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль пока не рассматривает вопрос на законодательном уровне. Он считает, что нужно проанализировать каждый случай отдельно, чтобы выявить системность в этом вопросе.

Обсуждение проблемы в обществе, имеет место быть, заключил Песков.