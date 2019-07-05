Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк — Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что члены экипажа смогли самостоятельно потушить пожар, но решили проверить самолет и вызвали в Бостоне пожарных.

После приземления 217 пассажиров вывели из самолета. На данный момент им ищут новый лайнер, который довезет их до пункта назначения.

В результате инцидента было несколько пострадавших, но серьезных травм у них нет.

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