Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
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Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк — Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что члены экипажа смогли самостоятельно потушить пожар, но решили проверить самолет и вызвали в Бостоне пожарных.
После приземления 217 пассажиров вывели из самолета. На данный момент им ищут новый лайнер, который довезет их до пункта назначения.
В результате инцидента было несколько пострадавших, но серьезных травм у них нет.
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