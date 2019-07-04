Детский сад со сторожем-поваром проверит СК

Следственный комитет проверяет данные о нарушениях условий содержания воспитанников детского сада «Лучик» города Смоленска», где поваром является сторож или нянечка, сообщает «РИА Новости».

По признанию родителей детей, в учреждении не занимаются стиркой белья, уборкой мусора и полностью отсутствуют повара.

На данный момент следственное управление начало доследственную проверку по факту нарушения прав подопечных учреждения и предоставления им услуг, не соответствующим требованиям безопасности. Также СК даст правовую оценку работе сотрудников детского сада.