Суд перенес рассмотрение дела Вышинского

В Киеве суд перенес заседание по делу главного редактора »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, причиной такого решения стала замена группы прокуроров.

Уточняется, что теперь новым прокурорам понадобится время, чтобы изучить все материалы дела.

Судья постановил перенести рассмотрение дела журналиста на 15 июля.

При этом ожидалось, что на этом заседании защита Вышинского попросит перевести журналиста с ареста на освобождение под залог.

Ранее сообщалось, что на адвоката Вышинского завели дело.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.