Средняя зарплата в Японии вновь сократилась

Реальная средняя зарплата в Японии сократилась в ноябре прошлого года на 2,8% по сравнению с уровнем 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правительства страны.

В публикации отмечается, что средняя зарплата в Японии в ноябре выросла на 0,5%, но это не компенсировало рост цен в стране, которые поднялись на 3,3% по сравнению с 2024 годом. Больше всего подорожали продовольствие и электричество.

Профсоюзы страны планируют весной провести с представителями частного бизнеса традиционные переговоры о зарплате. В рамках встречи планируется обсуждение повышение выплат более чем на 5%. В настоящее время средний заработок в Японии составляет чуть больше 310 тыс. иен ($1 980).

До этого сообщалось, что количество российских регионов со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей в октябре 2025 года достигло 14. Средняя ежемесячная зарплата россиян за год увеличилась с 86,6 тыс. до 99,7 тыс. рублей.

