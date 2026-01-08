Стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле

Опрос: 70% американцев заявили, что США не объяснили свои планы по Венесуэле

Большинство американцев заявили, что власти США не объяснили четко планы Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный телеканалом CBS и компанией YouGov.

Согласно результатам исследования, 70% американцев считают, что администрация президента США Дональда Трампа не объяснила четко свои планы относительно операции в Венесуэле. 30% респондентов выразили обратное мнение. Большинство опрошенных полагают, что главной причиной проведения операции в Венесуэле является доступ к запасам нефти (59% участников исследования) и расширение влияния Соединенных Штатов в Латинской Америке (51%). 38% американцев назвали борьбу с наркотрафиком причиной вмешательства.

11% респондентов хотят, чтобы США установили большой контроль над Венесуэлой. При этом 62% опрошенных считают, что этот контроль должен быть небольшим или вовсе отсутствовать.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

5 января 2026 года венесуэльского лидера начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее в США назвали полностью сфабрикованными причины атаки на Венесуэлу.