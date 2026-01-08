Исполняющая обязанности главы Венесуэлы заявила об агрессии со стороны ядерной державы

Родригес: Венесуэла не находится в состоянии войны

Венесуэла - мирная страна, которая не находится в состоянии войны, а подверглась атаке со стороны ядерной державы, заявила исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес, выступая на встрече с представителями Национальной ассамблеи. Об этом сообщает телеканал VTV.

По ее словам, Каракас в последние годы сталкивается с разноплановым внешним давлением, включая экономическую блокаду, санкции и политическое вмешательство. По мнению Родригес, все это не является следствием действий венесуэльской стороны.

Она добавила, что именно ряд иностранных государств пошел по пути агрессии и отказа от равноправного диалога.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

5 января 2026 года венесуэльского лидера начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее в Совфеде заявили, что нефть для США важнее демократии.