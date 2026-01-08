Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В России началась разработка индивидуальной вакцины от меланомы

Гинцбург: подготовка отечественной вакцины для онкобольных уже началась
Нина Зотина/РИА Новости

Подготовка персонализированной отечественной вакцины от меланомы для ряда онкобольных пациентов уже началась. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, для ряда пациентов уже была проведена диагностика и идет синтез вакцин, которые будут вводиться онкобольным с меланомой.

Гинцбург добавил, что уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции, а клинические иммунологи будут определять, необходимо ли последующее введение препарата или можно ограничиться тем, что уже было применено.

До этого Гинцбург рассказал, что эффективность новой отечественной вакцины от меланомы достигает 90%.

9 декабря министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о скором начале применения инновационной вакцины для лечения меланомы.

Ранее Мишустин сообщил об успехах в области разработки лекарства от рака крови.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576979_rnd_7",
    "video_id": "record::f70164eb-7df7-4044-8e29-754c0735cc89"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+