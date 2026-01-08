В России началась разработка индивидуальной вакцины от меланомы

Подготовка персонализированной отечественной вакцины от меланомы для ряда онкобольных пациентов уже началась. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, для ряда пациентов уже была проведена диагностика и идет синтез вакцин, которые будут вводиться онкобольным с меланомой.

Гинцбург добавил, что уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции, а клинические иммунологи будут определять, необходимо ли последующее введение препарата или можно ограничиться тем, что уже было применено.

До этого Гинцбург рассказал, что эффективность новой отечественной вакцины от меланомы достигает 90%.

9 декабря министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о скором начале применения инновационной вакцины для лечения меланомы.

Ранее Мишустин сообщил об успехах в области разработки лекарства от рака крови.