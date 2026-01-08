Размер шрифта
Новости. Общество

В Красноярском крае появится экотропа к месту падения Тунгусского метеорита

Экотропу к эпицентру падения Тунгусского метеорита создадут к 2028 году
И. Зорхин/РИА «Новости»

К эпицентру падения Тунгусского метеорита планируют создать экологическую тропу для туристов. Она должна появиться в заповеднике «Тунгусский» к 2028 году — к 120-летию со дня падения космического объекта, сообщила ТАСС директор заповедника Людмила Логунова.

«Мы планируем впервые создать уникальную экологическую тропу под условным названием «Тропа Кулика — путешествие к Тунгусскому метеориту», в честь ученого-минералога Леонида Кулика», — сказала женщина.

По ее словам, это будет обустроенная по всем нормативам экотропа к эпицентру падения небесного тела, где был вал деревьев. Логунова отметила, что, согласно планам, до начала тропы туристов будут доставлять по реке. На тропе будут стоянки, зоны отдыха, а также маркировка маршрута, добавила она.

Заповедник «Тунгусский» расположен в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

Произошедший в районе реки Подкаменная Тунгуска утром 30 июня 1908 года взрыв считается крупнейшим падением небесного тела на Землю в новейшей истории. Привлекает он ученых множеством необъяснимых деталей — например, достоверных крупных осколков «метеорита» так и не нашли, несмотря на долгие поиски и множество экспедиций. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый заявил, что тунгусский метеорит мог уничтожить Петербург, упав немного позже.

