Общество

Анонсировано полномасштабное строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Полномасштабное строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнется в 2026 году


В 2026 году развернутся полномасштабные строительные работы на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава минтранса России Андрей Никитин.

По его словам, специалисты направят основные силы на завершение работ, ведущихся на этом этапе на пилотном участке от Зеленограда до Твери, где будет осуществляться тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава.

До этого в компании «Российские железные дороги» сообщили, что на развитие ВСМ, согласно инвестпрограмме на 2026 год, будет направлено 120 млрд рублей. При этом по сравнению с 2025-м годом, когда на всю инвестиционную программу было выделено 890,9 млрд рублей, инвестиции в 2026 году сократились примерно на 20 процентов. По информации РЖД, основная часть выделенных средств будет направлена на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок.

В 2028 году должны запустить движение по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут — это почти в два раза быстрее, чем сейчас.

Ранее стало известно, сколько ВСМ построят в России до 2045 года.

